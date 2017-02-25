Події

15:01 25.02.2017

Савченко оприлюднила список українських полонених, яких вона відвідала в Донецьку

Позафракційний народний депутат України Надія Савченко оприлюднила список українських полонених, яких вона відвідала у в'язницях окупованого Донецька.

У списку, який оприлюднила Н.Савченко на своїй сторінці у соцмережі Фейсбук в суботу, значиться 34 прізвища.

"Вдалося побачити наших полонених. Хлопці почуваються добре. Умови звичайні, тюремні. Ставлення до них, кажуть, нормальне. В камері по троє, прогулянка годину на добу, дивитися телевізор виводять, канали переважно російські, з українських ловить 1+1 та 5 канал. Вірять, що скоро будуть на волі і надії не втрачають! Давайте боротися за наших побратимів", - написала вона.

Як повідомлялося, в п'ятницю, 24 лютого, представник так званого міноборони "ДНР" повідомив, що народний депутат Надія Савченко відвідала Донецьк, де мала намір зустрітися з українськими військовополоненими.

Крім того, народний депутат України з фракції "Блок Петра Порошенка" Тетяна Ричкова повідомила, що Н.Савченко підбурювала українських військовослужбовців до повалення влади в Україні, і закликала Генеральну прокуратуру та СБУ розслідувати дії нардепа.

У той же день у Службі безпеки України заявили, що мають намір провести розмову з Н.Савченко на предмет її відвідин українських військовополонених в окупованому Донецьку, а також перевірити інформацію, озвучену народним депутатом Т.Ричковою про те, що Н.Савченко нібито підбурювала українських військовослужбовців до повалення влади в Україні.

ВАЖЛИВЕ

Уряд РФ фінансував "ЛНР" через "кишеньковий" благодійний фонд

Порошенко затвердив терміни призову та звільнення в запас строковиків у 2017р

ФДМ отримав пропозиції щодо відновлення роботи ОПЗ від потенційних партнерів

Запаси вугілля на ТЕС України за добу збільшилися на 2,3%

Суд Відня відмовив прокуратурі в затриманні Фірташа у справі про екстрадицію до США

ОСТАННЄ

У зоні АТО за добу 16 українських військових поранені

Унаслідок обстрілу Авдіївки зафіксовано чотири пожежі, загиблих серед мирних жителів немає

За час окупації в Криму 17 осіб зникли, 12 загинули та 39 стали політв'язнями - Климпуш-Цинцадзе

Водопостачання Авдіївки здійснюється самопливом

МІБ заблокував кошти сина Януковича, що надійшли на рахунки у банку

РЕКЛАМА

SOCIAL

РЕКЛАМА
Інтерфакс-Україна
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Loading...
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
ПОГОДА
изучение английского
принтеры этикеток в онлайн магазине
Квартиры в Вишневом
РЕКЛАМА