Савченко оприлюднила список українських полонених, яких вона відвідала в Донецьку

Позафракційний народний депутат України Надія Савченко оприлюднила список українських полонених, яких вона відвідала у в'язницях окупованого Донецька.

У списку, який оприлюднила Н.Савченко на своїй сторінці у соцмережі Фейсбук в суботу, значиться 34 прізвища.

"Вдалося побачити наших полонених. Хлопці почуваються добре. Умови звичайні, тюремні. Ставлення до них, кажуть, нормальне. В камері по троє, прогулянка годину на добу, дивитися телевізор виводять, канали переважно російські, з українських ловить 1+1 та 5 канал. Вірять, що скоро будуть на волі і надії не втрачають! Давайте боротися за наших побратимів", - написала вона.

Як повідомлялося, в п'ятницю, 24 лютого, представник так званого міноборони "ДНР" повідомив, що народний депутат Надія Савченко відвідала Донецьк, де мала намір зустрітися з українськими військовополоненими.

Крім того, народний депутат України з фракції "Блок Петра Порошенка" Тетяна Ричкова повідомила, що Н.Савченко підбурювала українських військовослужбовців до повалення влади в Україні, і закликала Генеральну прокуратуру та СБУ розслідувати дії нардепа.

У той же день у Службі безпеки України заявили, що мають намір провести розмову з Н.Савченко на предмет її відвідин українських військовополонених в окупованому Донецьку, а також перевірити інформацію, озвучену народним депутатом Т.Ричковою про те, що Н.Савченко нібито підбурювала українських військовослужбовців до повалення влади в Україні.