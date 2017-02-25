Події

23:18 25.02.2017

Євробачення - 2017. Результати голосування. Національний відбір

Фінал національного відбору на пісенний конкурс Євробачення-2017 від України відбувся 25 лютого в прямому ефірі каналів СТБ і UΛ: Перший.

Результати голосування фіналу Євробачення 2017 Україна від журі:

1.Сальто назад - 1 бал

2. MELOVIN - 2 бали

3. O.Torvald - 5 балів

4. ILLARIA - 4 бали

5. TAYANNA - 6 балів

6. ROZHDEN - 3 бали

Результати голосування глядачів:

1.Сальто назад - 3 бали

2. MELOVIN - 6 балів

3. O.Torvald - 5 балів

4. ILLARIA - 1 бал

5. TAYANNA - 4 бали

6. ROZHDEN - 2 бали

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