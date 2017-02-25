Євробачення - 2017. Результати голосування. Національний відбір
Фінал національного відбору на пісенний конкурс Євробачення-2017 від України відбувся 25 лютого в прямому ефірі каналів СТБ і UΛ: Перший.
Результати голосування фіналу Євробачення 2017 Україна від журі:
1.Сальто назад - 1 бал
2. MELOVIN - 2 бали
3. O.Torvald - 5 балів
4. ILLARIA - 4 бали
5. TAYANNA - 6 балів
6. ROZHDEN - 3 бали
Результати голосування глядачів:
1.Сальто назад - 3 бали
2. MELOVIN - 6 балів
3. O.Torvald - 5 балів
4. ILLARIA - 1 бал
5. TAYANNA - 4 бали
6. ROZHDEN - 2 бали