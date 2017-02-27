Події

09:41 27.02.2017

Глави "ДНР" і "ЛНР" зажадали від Києва зняти блокаду Донбасу, інакше візьмуть під контроль підприємства, що зберігають українську юрисдикцію

У Донецьку та Луганську вимагають від Києва до початку весни зняти транспортну блокаду Донбасу.

Як зазначається в спільній заяві глав "ДНР" і "ЛНР" Олександра Захарченка та Ігоря Плотницького, розміщеного на сайті "Луганського інформцентру", "Київ, використовуючи радикалів, організував і продовжує блокаду залізничних шляхів, погрожує блокадою автомобільних доріг, що з'єднують республіки Донбасу з Україною".

"Ми змушені оголосити, що, якщо до 00.00 середи (1 березня 2017 року) блокаду не буде знято, то ми введемо зовнішнє управління на всіх підприємствах української юрисдикції, що працюють у ДНР і ЛНР", - йдеться у спільній заяві голів "ДНР" і "ЛНР" Олександра Захарченка та Ігоря Плотницького, розміщеній на сайті "Луганського інформцентру".

Крім того, в "ДНР" і "ЛНР" обіцяє припинити постачання Києву вугілля.

На думку О. Захарченка та І. Плотницького, транспортна блокада Донбасу суперечить Мінським угодам.

"Ми будемо розбудовувати всі виробничі процеси і орієнтувати їх на ринок Росії та інших країн. Саме це і було однією з наших перших програмних обіцянок...", - заявили І. Плотницький та О. Захарченко.

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