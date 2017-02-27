Артеменко заявив, що всі свої поїздки до Москви погоджував з керівництвом СБУ

Народний депутат України Андрій Артеменко стверджує, що всі свої поїздки до Москви погоджував з керівництвом Служби безпеки України.

"Я підтверджую, що я був у Москві. Усі мої поїздки були узгоджені з вищим керівництвом СБУ", - сказав він на прес-конференції в понеділок у Києві.

А. Артеменко також стверджує, що не обговорював свого "плану" з представниками Російської Федерації або з членами партії "Опозиційний блок" в Україні.

"Ні з ким з представників РФ саме мої мирні ініціативи (не обговорював - ІФ) ... Я обговорював лише в США, в Україні", - сказав він.

"А що стосується пана Суркова (помічник президента РФ Владислав Сурков - ІФ) - я ніколи в житті не зустрічався ", - додав А. Артеменко.

Також народний депутат зазначив, що з представниками фракції "Опозиційний блок" у Верховній Раді Юрієм Бойком і Сергієм Льовочкіним не обговорював. "Ні Бойко, ні пан Льовочкін не мають відношення до моїх мирних ініціатив", - наголосив він.

Як повідомлялося, газета New York Times повідомила, що А. Артеменко передав адміністрації президента США Дональда Трампа підготовлений ним план врегулювання конфлікту на сході України. План, зокрема, передбачає проведення загальноукраїнського референдуму про передання Україною Росії Криму "в оренду на термін від 50 до 100 років", а також "виведення російських військ зі східної України".

План А. Артеменко, за даними видання, був переданий на той час помічником Д. Трампа з національної безпеки Майклу Флінну, який потім пішов у відставку, через особистого адвоката американського президента Майкла Коена, який, як звертає увагу газета, одружений на українці.

За заявою А. Артеменка, його план підтримали радники російського президента, з якими він контактував.

20 лютого народний депутат фракції БПП Сергій Лещенко заявив, що, за його інформацією, "план Артеменко - насправді план Льовочкіна-Бойка/Суркова". "Бойко нещодавно був у Москві на зустрічах, Артеменко ж виконав роль посильного, а в подальшому відіграватиме роль фронтмена", - написав він на сторінці в Facebook.

У партії "Опозиційний блок" заперечують будь-яке відношення до плану А. Артеменка.

Органи прокуратури розслідують провадження проти А. Артеменка за антидержавні дії у співпраці з РФ, не виключено, що у Верховну Раду буде внесено подання про зняття з нього депутатської недоторканності.