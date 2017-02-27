Події

12:42 27.02.2017

"Укроборонпром" відкрив представництво в ОАЕ

Державний концерн "Укроборонпром" відкрив офіційне представництво в Абу-Дабі (ОАЕ).

Як повідомила прес-служба держконцерну в понеділок, відкриття офісу відбулося в рамках 13-ї міжнародної виставки озброєння і військової техніки IDEX-2017, що днями відбулася в Абу-Дабі.

Як зазначають у держконцерні, відкриття офіційного представництва в ОАЕ покликане сприяти активізації міжнародного ВТС, а також посилити присутність України на регіональному ринку озброєнь.

Згідно з повідомленням, наразі "Укроборонпром" відпрацьовує плани розширення партнерства, зокрема, з арабськими оборонними IGG, EDIC, Trust.

Як повідомлялося, на початку лютого "Укроборонпром" озвучив плани щодо відкриття своїх представництв в Туреччині та Польщі. У планах держконцерну на середньострокову перспективу - відкриття представництв в ЄС і США.

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