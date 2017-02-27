ДМЗ зупинив роботу через брак ЗРС унаслідок блокування залізниці

Донецький металургійний завод (ДМЗ), що входить до групи "Донецьксталь", з понеділка зупинив роботу єдиної доменної печі (ДП) №1 у зв'язку з відсутністю залізорудної сировини (ЗРС) внаслідок блокади залізниці в зоні розмежування та припиненням поставок сировини.

Як повідомив агентству "Інтерфакс-Україна" представник підприємства, в неділю денна зміна виплавила 400 тис. тонн чавуну і домна №1 припинила роботу.

Співрозмовник агентства зазначив, що раніше ДП-1 виплавляла 1,4-1,7 тис. тонн чавуну на добу, в середньому - близько 1,5 тис. тонн. Друга доменна піч давно не вводилася в роботу, працювали однією піччю.

"Причина зупинки - брак саме ЗРС. Кокс постачався з Макіївського КХЗ, проблем з ним не було", - констатував представник підприємства.

У свою чергу, голова Федерації металургів України (ФМУ) Сергій Біленький на своїй сторінці в соцмережі Facebook у понеділок повідомив, що гірничо-металургійний комплекс України зазнає збитків.

"Не хочеться, щоб у читачів цієї новини (24 лютого агентство повідомляло, що інвесткомпанія Dragon Capital переглянула рівень потенційних місячних збитків холдингу "Метінвест" у зв'язку з зупинкою Єнакіївського метзаводу та ПАТ "Краснодонвугілля" через блокади залізниці в зоні АТО до $6-10 млн з прогнозованих раніше $30 млн - ІФ) з'явився певний оптимізм з приводу того, що ситуація з блокадою не завдає значної шкоди економіці. Мовляв, втрати не такі великі і з блокадою "можна жити". Це не так", - констатував С. Біленький.

При цьому він зазначив, що $6-10 млн втрат "Метінвесту" на місяць - це лише у компанії "Метінвест". На відміну від інших таких компаній вона вертикально інтегрована і, отже, певним чином застрахована від коливань ринку.

"У інших компаній - не так. Збитки країни наростають як сніжний ком від кожного непропущенного через лінію розмежування вагона з металом, рудою, готовою продукцією. Бюджет році недорахується 2,5-3 млрд грн, $2,5 млрд валютного виторгу не прийде в країну, потрібно буде скоротити близько 45 тис. робочих місць, з яких 25 тис. – на контрольованій території. Це велика біда для економіки – з цим треба терміново щось робити", - переконаний глава ФМУ.

Як повідомлялося, ДМЗ-"Донецьксталь" в січні 2017 року скоротив виплавку чавуну на 12,2% порівняно з аналогічним періодом 2016 року - до 43 тис. тонн. У грудні було виплавлено 51 тис. тонн чавуну.

Виплавка сталі на підприємстві не здійснюється у зв'язку із закриттям мартенівського виробництва в квітні 2012 року і продовженням будівництва сталеплавильного комплексу.

ДМЗ у 2016 році збільшив виплавку чавуну на 38,2% порівняно з 2015 роком - до 778 тис. тонн.

ПРАТ "Донецьксталь-метзавод" створено на виробничих потужностях Донецького металургійного заводу (ВАТ "ДМЗ). Спеціалізується на виробництві металургійної продукції (60% валового доходу) та торгівлі коксом (40%).

ДМЗ входить до групи "Донецьксталь", у складі якої також ПРАТ "Донецьксталь" – металургійний завод", АТ "Ясинівський коксохімічний завод", АТ "Макіївський коксохімічний завод", АТ "Шахтоуправління "Покровське" (раніше - "Червоноармійська-Західна №1") тощо.