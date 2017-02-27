На будівництво доріг на Дніпропетровщині залучать 4 млрд грн – Порошенко

На будівництво доріг у Дніпропетровській області заплановано залучити 4 млрд грн, повідомив президент України Петро Порошенко.

"Ми обговорили з головою ОДА, що мільярд буде залучено за рахунок коштів місцевого бюджету та майже 3 млрд область розраховує отримати від "Укравтодору", - сказав президент під час відкриття нової лікарні у Дніпрі в понеділок.

За його словами, будівництво доріг має бути пріоритетним завданням для обласної влади.

Глава держави також вважає необхідним будівництво окружної дороги навколо Дніпра.