Події

13:49 27.02.2017

На будівництво доріг на Дніпропетровщині залучать 4 млрд грн – Порошенко

На будівництво доріг у Дніпропетровській області заплановано залучити 4 млрд грн, повідомив президент України Петро Порошенко.

"Ми обговорили з головою ОДА, що мільярд буде залучено за рахунок коштів місцевого бюджету та майже 3 млрд область розраховує отримати від "Укравтодору", - сказав президент під час відкриття нової лікарні у Дніпрі в понеділок.

За його словами, будівництво доріг має бути пріоритетним завданням для обласної влади.

Глава держави також вважає необхідним будівництво окружної дороги навколо Дніпра.

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