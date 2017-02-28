Бойовики рано-вранці обстріляли КПВВ "Мар’їнка"

Незаконні збройні формування рано-вранці у вівторок обстріляли позиції контрольного пункту в'їзду/виїзду (КПВВ) "Мар’їнка", де несуть службу військовослужбовці Державної прикордонної служби України і ЗСУ, ніхто не постраждав.

Як повідомляє прес-служба Держприкордонслужби, бойовики вели вогонь із гранатометів і стрілецької зброї. Гранати розірвалися поряд із контрольним постом. Обстріл здійснювався з боку населеного пункту Олександрівка, що на тимчасово непідконтрольній території.

Громадян і транспортних засобів на посту "Мар’їнка" під час обстрілу не було. Постраждалих серед цивільних осіб і військовослужбовців немає. Прикордонники у відповідь вогонь не відкривали.