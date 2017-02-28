"Газпром" рекордно знизив тиск на вході в Україну - "Нафтогаз"

Оператор газотранспортної системи (ГТС) України ПАТ "Укртрансгаз", дочірня компанія НАК "Нафтогаз України", за останні дні зафіксувала рекордне падіння тиску в російській ГТС на газовимірювальній станції (ГВС) Суджа - головному пункті входу в українську ГТС.

"Станом на 8:00 вівторка рівень тиску на ГВС Суджа впав до рекордно низького за останні роки рівня 49,7 атм замість обумовлених контрактом 60,0 атм", - йдеться в повідомленні "Нафтогазу" у вівторок.

Згідно з ним, ПАТ "Газпром" також порушує умови транзитного контракту щодо максимального рівня добових коливань заявок на відбір газу в пунктах виходу з ГТС України, які не повинні перевищувати 4,5% по пункту Ужгород, але в окремі дні лютого цей показник був удвічі вищий від норми.

Крім того, в окремі періоди поточного місяця якість газу, який подавався в українську ГТС із Росії, не відповідала фізико-хімічним показникам, передбаченим контрактом, додає НАК.

"Систематичне недотримання "Газпромом" умов транзитного контракту створює ризики для безперебійного постачання газу в європейському напрямі", - йдеться в релізі.

Водночас "Нафтогаз" наголошує, що, незважаючи на штучно створені російською стороною перешкоди, продовжує забезпечувати стабільні постачання газу в Європу. "Усі заявки імпортерів російського газу виконуються вчасно", - йдеться в повідомленні.

НАК уточнює, що у рамках механізму швидкого реагування Європейська Комісія отримала оперативне повідомлення про раптове зниження тиску на ГВС Суджа.

"Нафтогаз" та Європейська Комісія стурбовані ситуацією, що склалася через невиконання російською стороною своїх контрактних зобов'язань, і очікують від "Газпрому" відповідних пояснень та виправлення ситуації для стабільного забезпечення газом європейських споживачів", - йдеться в релізі НАК.