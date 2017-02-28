Події

13:14 28.02.2017

Мінекології отримало 44 заявки на будівництво сонячних електростанцій у Чорнобильській зоні

Міністерство екології та природних ресурсів України станом на 28 лютого отримало 44 заявки на будівництво сонячних електростанцій у Чорнобильській зоні відчуження, повідомив глава відомства Остап Семерак на щорічному Українському енергетичному форумі, організованому Інститутом Адама Сміта.

"Станом на сьогодні вже є 44 заявки і території, які наші колеги запитали, - від 20 до 1 тисячі гектарів під легалізацію сонячних електростанцій", - повідомив міністр у вівторок.

Він також нагадав, що прийом заявок завершиться 1 березня.

За словами О.Семерака, Європейський банк реконструкції і розвитку розгляне питання фінансування будівництва сонячних електростанцій у Чорнобильській зоні.

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