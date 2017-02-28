Події

14:05 28.02.2017

Блокада постачання вугілля призведе до необхідності імпорту 9 млн тонн антрациту і його подорожчання на зовнішніх ринках на 30%

Генеральний директор ДТЕК Максим Тімченко заявляє, що блокада постачання вугілля з непідконтрольних територій Донбасу призведе до необхідності імпорту 9 млн тонн антрациту та його подорожчання на зовнішніх ринках на 30%.

"Це вимушена необхідність України виходити на зовнішні ринки для закупівлі не менше ніж 9 млн тонн антрациту, що це означає - одразу ціна на антрацит зросте щонайменше на 30% на зовнішніх ринках", - сказав М.Тімченко під час наради прем'єр-міністра Володимира Гройсмана з представниками металургійної промисловості в Києві у вівторок.

За його словами, найбільш очевидною альтернативою вугіллю з непідконтрольних територій може стати вугілля з Росії, але може дійти до того, що під виглядом російського вугілля продаватимуть вугілля, видобуте на непідконтрольній частині Донбасу.

Гендиректор також зазначив, що ДТЕК планував у 2017 році видобути на непідконтрольній території 12 млн тонн антрациту для постачання на українські підприємства.

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