Телеканал Шустера припиняє супутникове мовлення

Керуючий партнер і другий за величиною акціонер телеканалу Савіка Шустера 3S.TV Павло Єлізаров знову повідомив про припинення супутникового мовлення - тепер із 1 березня 2017 року через відсутність у каналу достатньої кількості глядачів-передплатників.

"Завтра останній день мовлення нашого каналу на супутнику. Дякуємо всім за підтримку, але нас критично мало. Напевно, ми обігнали час", - написав він увечері 27 лютого на своїй сторінці в соцмережі Facebook.

На думку П.Єлізарова, суспільство і бізнес наразі не відчувають потреби в незалежних ЗМІ і готові споживати "заготовочки олігархічних каналів".

Як повідомлялося, телеканал С.Шустера, що розпочав мовлення у вересні 2015 року, наприкінці грудня 2016 року вже заявляв про намір припинити супутникове мовлення - тоді з 1 січня 2017 року, якщо йому не вдасться залучити додаткових інвесторів. "Нам доведеться попрощатися з улюбленою справою, тому що у нас закінчилися гроші", - йшлося в релізі каналу.

Телеканал зазначав, що за рік йому вдалося залучити 20 тис. людей у передплатники, проте цих ресурсів вистачило тільки на доставку сигналу до глядача через супутник і кабель.

Згідно з даними на сайті каналу і в держреєстрі, громадянину Канади С.Шустеру належить 50% ТОВ "Телерадіокомпанія "Всесвітня інформаційна служба", П.Єлізарову - 40%, Олені Демчук - 0,5%, а ще 9,5% перебувають у власності ТОВ "Всесвітня інформаційна служба".