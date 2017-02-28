Аваков просить повноважень і рішень Антитерористичного центру Кабміну для зняття блокади ОРДЛО

Міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков закликає Антитерористичний центр (АТЦ) прийняти відповідні рішення щодо зняття блокади на Донбасі, які б уряд міг виконати.

"Звертаюся до народних депутатів: шановні колеги, відсиджуватися вже треба закінчувати, давайте приймемо закон, що кожен громадянин України має право перегороджувати залізничне полотно. Ви б хотіли такий закон? Такого закону немає і не буде. Тоді давайте дотримуватися тих законів, які є, і давайте дамо ті повноваження силовим органам, щоб відновити тут ситуацію. І я просив би керівників АТЦ зважувати всі відповідні рішення, Антитерористичного центру, який керує всіма силовими операціями в зоні антитерористичної операції, зважити всі... прийняти відповідне рішення, і ми це рішення забезпечимо", - сказав А. Аваков під час наради прем'єр-міністра Володимира Гройсмана з представниками металургійної промисловості в Києві у вівторок.