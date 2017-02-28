Реальна зарплата в Україні в січні 2017 р. зросла на 21,4%

Реальна заробітна плата в Україні в січні 2017 року порівняно з січнем 2016 року збільшилася на 21,4%, порівняно з груднем 2016 р. – зменшилася на 8,3%, повідомила Державна служба статистики у вівторок.

Як зазначає Держстат, середня номінальна заробітна плата штатних працівників у січні 2017 порівняно з груднем 2016 року скоротилася на 7,2%, у річному вимірі збільшилася – на 37,7%, становивши 6008 грн, тоді як у грудні – 6475 грн, у листопаді -5406 грн, жовтні - 5350 грн., вересні – 5358 грн.

За даними статвідомства, найбільше зростання середньої заробітної плати штатних працівників у січні поточного року порівняно з груднем 2016 року спостерігалося в Тернопільській (на 54,3%), Закарпатській (на 51,8%), Чернівецькій (на 50,3%), Волинській та Херсонській (на 49,8%), Житомирській (на 47,8%), Кіровоградській (на 49,7%), Вінницькій (на 49,4%), Івано-Франківській (на 46,3%), Хмельницькій (на 48,1%), Сумській (на 47,5%), Львівській (на 41,2%), Рівненській (на 45,5%), Черкаській (на 45,1%), Полтавській (на 42,0%),Чернігівській (на 41,4%), Миколаївській (на 39,4%), Харківській (на 38,6%), Київській (на 38,3%), Запорізькій (на 34,3%), Дніпропетровській (на 32,9%) областях і р. Києві (на 30,4%).

У Донецькій і Луганській областях (без урахування частини зони проведення АТО) зростання заробітної плати становло 26,5% і 47,8% відповідно.

Найвищий рівень зарплат у січні зафіксовано в Києві -9292 грн, найнижчий - у Тернопільській області – 4641 грн.

У січні 2017 р. порівняно з аналогічним місяцем 2016 р.. заробітна плата зросла в освіті (на 59,9%), охороні здоров'я (на 53,0%), у сфері державного управління і оборони, обов'язкового соцстрахування (на 50,8%); у сільському, лісовому і рибному господарствах (на 49,2%); у сфері адміністративного та додаткового обслуговування (на 41,4%);будівництві (на 41,2%); промисловості (на 30,4%); у сфері тимчасового розміщення та організації харчування (на 48,4%); у сфері оптової та роздрібної торгівлі, ремонту автотранспортних засобів і мотоциклів (на 31,6%), на підприємствах транспорту, складського господарства, поштової та кур'єрської діяльності (на 29,8%); операцій з нерухомим майном (на 24,4%); інформації та телекомунікацій (на 25,1%); у сфері професійної, наукової і технічної діяльності (на 26,9%), фінансової і страхової діяльності (на 23,6%), у сфері мистецтва, спорту, розваг і відпочинку (на 22,9%).