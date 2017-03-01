Події

07:20 01.03.2017

Європарламент і Рада ЄС домовилися спростити візовий режим для України

Європейські депутати і учасники переговорів від Ради ЄС домовилися ввести безвізовий режим для короткострокових поїздок громадян України до країн Євросоюзу, повідомила в Брюсселі прес-служба Європарламенту (ЄП) ввечері у вівторок.

"Українські громадяни зможуть їздити в ЄС без візи в результаті неофіційної угоди, укладеної (Євро) парламентом і учасниками переговорів Ради у вівторок", - йдеться в комюніке ЕП. У ньому наголошується, що мають біометричні паспорти українці зможуть приїжджати в ЄС на термін до 90 днів протягом будь-якого 180-денного періоду з метою бізнесу, туризму або по сімейних справах, коли необхідні юридичні акти вступлять в силу. Тепер ці домовленості мають бути схвалені Комітетом Європарламенту з громадянських свобод, а потім Європарламентом в цілому, після чого рішення офіційно затвердить Рада ЄС.

У повідомленні Європарламенту нагадується, що перед угодою про візовий режим для України держави-члени ЄС переглянули механізм припинення безвізового режиму з метою забезпечити його швидке включення в разі необхідності, і цей оновлений механізм був затверджений 27 лютого Радою ЄС.

Законодавчі документи будуть підписані президентом Європарламенту Антоніо Таяні і представниками мальтійського головування в Раді ЄС в середу 1 березня і вступлять в силу через 20 днів після того, як будуть опубліковані в "Офіційному віснику" ЄС, уточнила прес-служба Європарламенту.

ЄС і Київ почали переговори про лібералізацію візового режиму в 2008 році. Безвізовий режим буде поширюватися на всі держави-члени ЄС, за винятком Ірландії та Сполученого Королівства. У повідомленні ЕП спеціально підкреслюється, що цей режим не надає права на роботу в Європейському союзі.

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