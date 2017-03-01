Порошенко заявляє про завершення тріалогу Ради ЄС, Єврокомісії та Європарламенту щодо безвізового режиму Україна-ЄС

Президент України Петро Порошенко заявляє про завершення тріалогу між Радою Євросоюзу, Європейською Комісією та Європейським парламентом щодо запровадження ЄС безвізового режиму для громадян України.

"Вітаю завершення тріалогу Рада-Єврокомісія-Європарламент щодо безвізового режиму з ЄС", - написав глава Української держави у своєму мікроблозі в соцмережі Twitter у вівторок увечері.

Він назвав це "формальним, але важливим кроком на шляху до довгоочікуваного в Україні рішення".

"Тепер слово за Європарламентом та Радою ЄС", - додав П.Порошенко.

Брюссельський кореспондент радіо "Свобода" Рікард Йозвяк повідомляє, що затвердження тріалогу відбудеться 2 березня. "Візовий тріалог для України завершився успішно. Посли ЄС затвердять його 2 березня (другий тур затвердження, ймовірно, відбудеться в травні)", - написав Р.Йозвяк у своєму мікроблозі в соцмережі Twitter.

Як повідомлялося, видання "Європейська правда" з посиланням на джерела в Європейській Комісії та Раді Євросоюзу на початку лютого повідомило, що для розблокування українського безвізу ЄС має остаточно схвалити "механізм призупинення"; процедура його ухвалення орієнтовно триватиме до кінця лютого. А в березні можна розраховувати на початок тріалогу щодо України (у випадку Грузії він забрав лише один день), у квітні - на переклад і розгляд документа в Європарламенті, в травні - на схвалення Радою ЄС. Зазначалося, що якщо відхилень від графіка не буде, червень стане датою початку роботи безвізового режиму України з ЄС.