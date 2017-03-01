Події

09:26 01.03.2017

Порошенко заявляє про завершення тріалогу Ради ЄС, Єврокомісії та Європарламенту щодо безвізового режиму Україна-ЄС

Президент України Петро Порошенко заявляє про завершення тріалогу між Радою Євросоюзу, Європейською Комісією та Європейським парламентом щодо запровадження ЄС безвізового режиму для громадян України.

"Вітаю завершення тріалогу Рада-Єврокомісія-Європарламент щодо безвізового режиму з ЄС", - написав глава Української держави у своєму мікроблозі в соцмережі Twitter у вівторок увечері.

Він назвав це "формальним, але важливим кроком на шляху до довгоочікуваного в Україні рішення".

"Тепер слово за Європарламентом та Радою ЄС", - додав П.Порошенко.

Брюссельський кореспондент радіо "Свобода" Рікард Йозвяк повідомляє, що затвердження тріалогу відбудеться 2 березня. "Візовий тріалог для України завершився успішно. Посли ЄС затвердять його 2 березня (другий тур затвердження, ймовірно, відбудеться в травні)", - написав Р.Йозвяк у своєму мікроблозі в соцмережі Twitter.

Як повідомлялося, видання "Європейська правда" з посиланням на джерела в Європейській Комісії та Раді Євросоюзу на початку лютого повідомило, що для розблокування українського безвізу ЄС має остаточно схвалити "механізм призупинення"; процедура його ухвалення орієнтовно триватиме до кінця лютого. А в березні можна розраховувати на початок тріалогу щодо України (у випадку Грузії він забрав лише один день), у квітні - на переклад і розгляд документа в Європарламенті, в травні - на схвалення Радою ЄС. Зазначалося, що якщо відхилень від графіка не буде, червень стане датою початку роботи безвізового режиму України з ЄС.

ВАЖЛИВЕ

Бойовики 117 разів за добу обстріляли позиції сил АТО

Європарламент і Рада ЄС погодили "безвіз" для українців

Двоє бійців ЗСУ загинули, один дістав поранень під час обстрілу бойовиками українських позицій у вівторок

Рух громадського транспорту на Шулявському шляхопроводі в Києві відновлено

Аваков просить повноважень і рішень Антитерористичного центру Кабміну для зняття блокади ОРДЛО

ОСТАННЄ

Реальна зарплата в Україні в січні 2017 р. зросла на 21,4%

Японія підтримуватиме розвиток медустанов Держприкордонслужби України

СБУ перекрила канал постачання екстазі з Європи до України

Китайська держкомпанія China Haisum Engineering може інвестувати в українські проекти із садівництва $515 млн

"Укрбуд" заперечує причетність до компанії, відповідальної за реконструкцію Шулявського шляхопроводу в Києві

РЕКЛАМА

SOCIAL

РЕКЛАМА
Інтерфакс-Україна
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Loading...
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
ПОГОДА
изучение английского
http://price.ua
Квартиры в Вишневом
РЕКЛАМА