Верховний Суд закрив усі справи проти Іванющенка

Верховний Суд України закрив усі кримінальні провадження стосовно екс-нардепа від Партії регіонів, бізнесмена Юрія Іванющенка, заявляє генеральний прокурор України Юрій Луценко.

"Сьогодні дізнався, що Верховний Суд без повідомлення прокуратури прийняв рішення закрити всі справи по Іванющенку", - написав Ю.Луценко на своїй сторінці в соцмережі Facebook у вівторок увечері.

Генпрокурор зазначив, що це зроблено "саме перед продовженням санкцій ЄС щодо заарештованих активів Януковича і компанії".

"У мене багато емоцій і не менше аргументів проти цього рішення. Але єдиний вихід - якнайшвидше змінити склад ВСУ", - додав Ю.Луценко.

Генпрокуратура України розслідує кримінальне провадження стосовно Ю.Іванющенка, у рамках якого йому повідомлено про підозру в організації розтрати чужого майна і незаконному збагаченні в особливо великих розмірах, за ч. 3 ст. 27 (види співучасників), ч. 5 ст. 191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем), ч. 3 ст. 368 (прийняття пропозиції, обіцянки або отримання неправомірної вигоди посадовою особою) Кримінального кодексу України.