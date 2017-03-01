Уряд США в 2017 р. виділить Україні $37,5 млн на боротьбу з ВІЛ/СНІД

Уряд США у рамках Надзвичайного плану президента США для надання допомоги у боротьбі проти ВІЛ/СНІД (President's Emergency Plan for AIDS Relief, PEPFAR) виділить Україні в 2017 році $37,5 млн.

Як повідомляється на сайті Центру громадського здоров'я (ЦГЗ) Міністерства охорони здоров'я України, на закупівлю лікарських препаратів і виробів медичного призначення виділено близько $5,6 млн. Зокрема, на ці кошти буде закуплено 15 тис. курсів антиретровірусної терапії для розширення обсягів лікування, 4 тис. річних курсів для проведення преконтактної профілактики, а також 100 тис. швидких тестів.

Із суми, виділеної США, $6 млн буде спрямовано на зміцнення системи охорони здоров'я. Інформації про те, як буде розподілено решту коштів, на сайті відомства немає.

Крім того, в повідомленні зазначено, що в 2017 році ця програма поширюватиметься на Донецьку область, яка стане 12 регіоном PEPFAR.

"Успішні переговори у Вашингтоні стали результатом виконання країною своїх зобов'язань щодо збільшення державного фінансування. У державному бюджеті на 2017 рік передбачено фінансування на закупівлю антиретровірусних препаратів у розмірі 684 млн грн, що на 171% більше, ніж у 2016 році. Таким чином, держава зможе забезпечити додатково близько 40 тис. пацієнтів, які раніше отримували лікування за рахунок PEPFAR", - йдеться в повідомленні.