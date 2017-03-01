Події

14:27 01.03.2017

Нові ставки акцизів на міцний алкоголь в Україні набули чинності

Ставки акцизів на лікеро-горілчані вироби з 1 березня збільшилися на 20% - до 126,96 грн/літр 100-відсоткового спирту.

Згідно з ухваленими наприкінці 2016 року змінами до Податкового кодексу України, акцизна ставка на сухі вина з 1 березня зберігається на рівні 0,01 грн/літр, на кріплені вина і вермути підвищується на 12% - до 8,02 грн/літр, ігристі вина - на 12%, до 11,65 грн/літр.

Із 1 січня 2017 року в Україні також підвищилися акцизи на пиво на 12% - до 2,78 грн/літр. Акциз на сигарети за специфічною ставкою зріс на 40% - до 445,56 грн за 1 тис. шт. без підвищення адвалорної ставки (12%).

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