Події

16:43 01.03.2017

Аеропорт "Київ" буде закрито у зв'язку з капітальним ремонтом злітно-посадкової смуги

Міжнародний аеропорт "Київ" (Жуляни) з 14 до 24 травня 2017 року буде закрито у зв'язку із запланованим капітальним ремонтом злітно-посадкової смуги (ЗПС), повідомляється на сайті аеропорту.

"Ця зима була дуже складною через метеоумови, з перепадом температур, крижаними дощами і відлигою. Все це позначилося не лише на стані автомобільних доріг, але і на стані ЗПС", - наголошується в повідомленні.

Адміністрація аеропорту просить пасажирів з розумінням поставитися до необхідності його закриття.

У повідомленні також наголошується, що всі польоти, які раніше виконував міжнародний аеропорт "Київ" (Жуляни) на час ремонту ЗПС виконуватиме Міжнародний аеропорт "Бориспіль".

Для координації дій у зв'язку з підготовкою до капітального ремонту, роботи з авіакомпаніями, пасажирами, підприємствами, а також для суворого виконання плану проведення ремонтних робіт в аеропорту створено оперативний штаб.

Міжнародний аеропорт "Київ" (Жуляни) розташований в діловому центрі столиці в 7 км від центру міста, за кількістю рейсів і пасажиропотоком посідає друге місце в Україні.

В аеропорту розташовані три термінали, загальною площею 21 тис. кв м. Окремий термінал для бізнес-авіації - термінал "В", входить у систему FBO. Злітно-посадкова смуга надає змогу приймати повітряні судна типу B-737, а-320.

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