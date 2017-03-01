Узгодження меморандуму з МВФ очікується найближчими днями

Оновлений і доопрацьований Україноюмеморандум про економічну та фінансову політику за програмою розширеного фінансування EFF з Міжнародним валютним фондом (МВФ) для розгляду МВФ питання про виділення 4-го транша цього кредиту на суму $1 млрд, як очікується, буде підписано найближчими днями, повідомили агентству "Інтерфакс-Україна" у Нацбанку.

"Ми зараз перебуваємо на фінальній стадії узгодження меморандуму з МВФ", – зазначили агентству "Інтерфакс-Україна" в Міністерстві фінансів.

НБУ, Мінфін і джерело в уряді наразі не підтвердили факт підписання меморандуму.

На початку цього тижня "Голос Америки" повідомив, що МВФ розраховує завершити узгодження меморандуму про співпрацю з Україною до кінця наступного тижня.

"Досягнуто значний прогрес в узгодженні рішень, які були умовою завершення третього перегляду програми EFF – ІФ) з боку МВФ. Триває обговорення питань, що залишилися. Ми сподіваємося наступного тижня запропонувати Раді директорів МВФ завершити перегляд (програми EFF – Ф)", - йшлося у відповіді Фонду на запит "Голосу Америки".

За даними агентства "Інтерфакс-Україна" однією з основних причин затримки з погодженням тексту меморандуму є питання антикорупційного суду.

Відкрита МВФ у березні 2015 року чотирирічна програма EFF загальним обсягом SDR12,348 млрд (близько $17,25 млрд) з першим траншем в $5 млрд спочатку передбачала щоквартальний перегляд програми, виділення в 2015 році ще трьох траншів по SDR1,18 млрд (близько $1,65 млрд) і зменшення квартальних траншів у 2016-2018 роках до SDR0,44 млрд ($0,61 млрд).

Україна змогла отримати з невеликою затримкою другий транш за цією програмою на $1,7 млрд на початку серпня 2015 року, після чого виникла тривала пауза в зв'язку з невиконанням низки умов, політичною кризою та зміною уряду.

Після приходу нового Кабміну на чолі з Володимиром Гройсманом у квітні 2016 року переговори про продовження фінансування були відновлені, проте МВФ вирішив виділити третій транш у розмірі $1 млрд лише в середині вересня. Згідно з переглянутим графіком фінансування, подальше виділення коштів планувалося щокварталу за підсумками виконання критеріїв ефективності, зокрема, четвертий транш у розмірі $1,3 млрд – у середині листопада 2016 року. Найбільший транш заплановано в першому кварталі 2017 року – понад $1,986 млрд, після чого розмір двох наступних буде скорочено до $1,33 млрд, а решти п'яти – до $735 млн.

Після націоналізації Приватбанку і прийняття держбюджету-2017 керівники Мінфіну і Нацбанку заявили про ймовірність позитивного рішення МВФ про виділення Україні четвертого транша за програмою EFF наприкінці січня 2017 року.