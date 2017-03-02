Україна за 2 міс.-2017 збільшила транзит газу більш ніж на 30%

Україна в січні-лютому 2017 року збільшила транзит природного газу через свою газотранспортну систему (ГТС) на 31,4% (на 3 млрд 949,3 млн куб. м) порівняно з аналогічним періодом 2016 року – до 16 млрд 540,6 млн куб. м, свідчать оперативні дані ПАТ "Укртрансгаз".

Згідно з розрахунками агентства "Інтерфакс-Україна", зокрема транзит газу через Україну в Європи за два місяці становив 15 млрд 794,1 млн куб. м, Молдови – 746, 5 млн куб. м.

За підсумками лютого-2017 транзит газу збільшився на 24,1% (на 1 млрд 481,1 млн куб. м) порівняно з аналогічним місяцем 2016 року – до 7 млрд 627,5 млн куб. м. Зокрема транзит газу через Україну до Європи в минулому місяці становив 7 млрд 291,9 млн куб. м, Молдови – 335,7 млн куб. м.

Як повідомлялося, Україна в 2016 році збільшила транзит природного газу через свою газотранспортну систему (ГТС) на 22,5% (на 15 млрд 121,1 млн куб. м) порівняно з 2015 р. – до 82 млрд 200,1 млн куб. м. Зокрема транзит газу через Україну до Європи в минулому місяці становив 8,035 млрд куб. м, Молдови – 386,1 млн куб. м.

Сумарний обсяг транзиту російського газу через ГТС України у 2016 р. є максимальним за останні три роки.

"Укртрансгаз", 100% якого належить НАК "Нафтогаз України", що експлуатує систему магістральних газопроводів і 12 підземних сховищ газу країни.