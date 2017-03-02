Події

11:54 02.03.2017

Порошенко з моменту загострення ситуації на Донбасі двічі говорив з Путіним телефоном

Президент України Петро Порошенко за час ескалації ситуації на Донбасі провів два телефонні розмови з президентом РФ Володимиром Путіним, повідомила агентству "Інтерфакс-Україна" прес-служба адміністрації президента України.

"Під час загострення ситуації на Донбасі, щоб зупинити постійні обстріли Авдіївки і відновити енергопостачання міста, а також, щоб звільнити заручників, зокрема Олега Сенцова, Романа Сущенка, президент України провів дві телефонні розмови з президентом Росії", - розповіли в прес-службі, зазначивши, що ці контакти відбулися в координації з європейськими партнерами із нормандського формату.

У прес-службі також пояснили, що через безрезультатність цих розмов окремого повідомлення про них не було.

Раніше російське видання "КоммерсантЪ" з посиланням на джерела повідомляло, що В. Путін і П. Порошенко з початку 2017 року 4 рази розмовляли телефоном. Зокрема, передостанній - 11 лютого, остання розмова - 21 лютого.

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