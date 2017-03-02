Україна за 2 міс.-2017 збільшила видобуток газу на 0,5%

Видобуток природного газу в Україні в січні-лютому 2017 року, за оперативними даними, збільшився на 0,5% (на 17,8 млн куб. м) порівняно з аналогічним періодом 2016 року – до 3,358 млрд куб. м, свідчать дані ПАТ "Укртрансгаз".

За розрахунками агентства "Інтерфакс-Україна", зокрема видобуток газу ПАТ "Укргазвидобування" становив 2 млрд 407,6 млн куб. м (-1,1% до січня-лютого-2016), ПАТ "Укрнафта" – 205,5 млн куб. м (-6,4%), іншими компаніями – 744,8 млн куб. м (+8,4%).

У лютому-2017, зокрема, видобуток газу становив 1 млрд 596,3 млн куб. м (-1% до лютого-2016), зокрема видобуток ПАТ "Укргазвидобування" становив 1 млрд 146,4 млн куб. м, ПАТ "Укрнафта" – 96,2 млн куб. м, іншими компаніями – 353,7 млн куб. м.

Як повідомлялося, видобуток природного газу в Україні в 2016 році збільшилася на 0,5% (на 91,1 млн куб. м) порівняно з 2015 роком – до 19 млрд 987,1 млн. куб. м.

За даними Міненерговугілля, підприємства НАК "Нафтогаз України" в минулому році знизили видобуток газу на 0,8% (на 131,8 млн куб. м) – до 15 млрд 900,2 млн куб. м. Зокрема ПАТ "Укргазвидобування" збільшило видобуток газу на 0,5% (на 74,7 млн куб. м) – до 14 млрд 602,7 млн куб. м, тоді як ПАТ "Укрнафта" – знизило на 13,7% (на 205,5 млн куб. м), до 1 млрд 297,5 млн куб. м.

Інші працюючі в країні нафтогазовидобувні компанії в 2016-му збільшили видобуток газу на 5,8% (на 222,9 млн куб. м) порівняно з 2015 роком – до 4 млрд 86,9 млн куб. м.

"Укртрансгаз", 100% якого належить НАК "Нафтогаз України", що експлуатує систему магістральних газопроводів і 12 підземних сховищ газу країни загальною ємністю 31 млрд куб. м.