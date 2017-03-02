В п'ятницю трохи похолоднішає, в західних областях - невеликий дощ

В Україну у п'ятницю, 3 березня, з Західної Європи переміститься порція більш прохолодного повітря, денна температура трохи знизиться, повідомляє Укргідрометцентр.

Опадів не очікується, лише в більшості західних областей, вдень невеликий дощ. Вночі та вранці у південних, східних, центральних областях і в Карпатах місцями туман. Вітер західний, північно-західний, 7-12 м/с.

Температура вночі від 4° тепла до 1° морозу, вдень 5-10 °, на півдні до 14° тепла; в Карпатах вночі 0-5° морозу, вдень від 2° морозу до 3° тепла.

У Києві в п'ятницю без істотних опадів. Вітер західний, 7-12 м/с. Температура вночі 1-3° тепла, вдень 6-8°.

За даними Центральної геофізичної обсерваторії, в Києві 3 березня найвища температура вдень була 11,9° у 1995 році, найнижча вночі -22,8° у 1929 році.

В Україні в суботу, 4 березня, без опадів. Вітер південно-західний і південний, 5-10 м/с.

Температура повітря вночі від 4° морозу до 2° тепла; вдень 5-10° тепла, на півдні і заході 9-14°.

У Києві в суботу без опадів. Вітер західний, 5-10 м/с. Температура вночі 0-2° морозу, вдень 7-9° тепла.