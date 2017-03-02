У Харкові готується подорожчання проїзду у міському електротранспорті

Вартість проїзду в трамваях і тролейбусах у Харкові може вирости з 2,50 грн до 3 грн, а в метро – з 3 грн до 4 грн.

Відповідні проекти рішень виконкому Харківської міської ради опубліковані в реєстрі актів міськради, міського голови та виконавчих органів міськради.

У реєстрі також зазначено, що проекти документів заплановано винести на розгляд виконкому 22 березня.

Водночас за інформацією джерела в Харківській міськраді, не виключено, що питання про підвищення тарифів на проїзд у міському електротранспорті буде винесено на засідання виконкому 29 березня.

"Виконком, як правило, проводиться раз на два тижні. Попереднє засідання було першого березня. Наступне – 15-го. За цією логікою виходить 29 березня, а не 22. Хоча, звичайно, були ситуації, коли виконкоми проводилися і два тижні поспіль", - сказав джерело.

Як повідомлялося, в січні в харківських трамваях, тролейбусах, метро з'явилися звернення від імені колективів транспортних комунальних підприємств з проханням з розумінням поставитися до можливого підвищення тарифу (до 3 грн в наземному міськелектротранспорті і до 4 грн в підземці).

Необхідність підвищення вартості проїзду обґрунтовувалася дворазовим підвищенням мінімальної заробітної плати з 1 січня 2017 року, а також збільшенням тарифу на електроенергію для підприємств електротранспорту.