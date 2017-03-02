Події

12:32 02.03.2017

Субсидії в Україні отримують 6,6 млн сімей – Рева

Міністр соціальної політики України Андрій Рева заявляє, що житлові субсидії наразі отримують 6,6 млн сімей.

"Протягом нинішнього опалювального сезону 7,4 млн домогосподарств скористалися державною підтримкою. Зараз їх трохи менше, тому що з початку року ... зменшилася на 800 тис., тому реально 6,6 млн", - сказав він під час засідання колегії Міністерства соціальної політики в Києві в четвер.

Міністр зазначив, що в 2016 році система надання субсидій була оптимізована.

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