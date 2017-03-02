"Нафтогаз Україна" вважає ймовірним збереження ціни на газ для населення після 1 квітня на поточному рівні

Національна акціонерна компанія (НАК) "Нафтогаз України" вважає імовірним продовження урядом спеціальних зобов'язань компанії (PSO) і збереження ціни на газ для населення на поточному рівні після 1 квітня 2017 року.

Про це повідомив директор із розвитку НАК "Нафтогаз України" Юрій Вітренко на конференції VOX-Connector у Києві в четвер

"Уряд має вирішити продовжувати спеціальні зобов'язання чи ні, - питання відкрите. Але наскільки ми розуміємо, висока ймовірність, що спецзобов’язання будуть продовжені, і з 1 квітня ціна не зміниться", - сказав він.

Ю. Вітренко додав, що "Нафтогаз України" наразі не ознайомлений з механізмом, що діятиме в подальшому.

За його словами, у зимовий період-ціна, за якою НАК постачає газ населенню в рамках спецзобов’язань, була на 30-40% нижче ринкової.