Події

14:21 02.03.2017

У Швеції частково відновлюють військовий призов

Влада Швеції вирішили частково відновити призов на військову службу, який був скасований в 2010 році, повідомляє в четвер британська телерадіокорпорація Бі-бі-сі з посиланням на представника міністерства оборони Швеції Марінетт Радебо.

За даними Бі-бі-сі, Збройні сили Швеції з 1 січня призвуть на службу 4 тис. юнаків та дівчат 1999 року народження. Їх оберуть з 13 тис. осіб після проходження відповідних фізіологічних і психологічних тестів.

Представник Міноборони Швеції у свою чергу зазначила, що повернення до практики військового призову було викликано "зміною обстановки навколо, одна з причин цього - військова активність Росії".

Вона вказала на модель військової служби Норвегії як на приклад для Швеції і додала, що 70% шведських парламентаріїв виступає за зміцнення армії країни.

Строк військової служби для призовників становитиме від дев'яти до 12 місяців, після чого призовники або залишаться в Збройних силах, або перейдуть у резерв.

У вересні минулого року Швеція відновила свою постійну військову присутність на найбільшому острові Готланд у Балтійському морі біля південно-східного узбережжя країни.

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