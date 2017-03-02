Події

18:39 02.03.2017

ДТЕК зможе виконувати зобов'язання за євробондами попри загрозу втрати контролю над активами на НКТ

Енергохолдинг "ДТЕК" зможе виконувати зобов'язання за єврооблігаціями попри загрозу втрати контролю над активами, розташованими на тимчасово неконтрольованих владою України територіях (НКТ), повідомляє ДТЕК на сайті Ірландської біржі.

"Станом на 12:00 за київським часом 2 березня 2017 року всі активи (ДТЕК - ІФ), що розташовані в зоні НКТ, управляються і контролюються групою. Група не вважає, що останні події призведуть до невиконання зобов'язань за єврооблігаціями", - йдеться в повідомленні.

У ДТЕК додають, що група залишає за собою право використовувати всі доступні правові інструменти для захисту активів на національному та міжнародному рівнях.

Як повідомлялося, "СКМ" вважає неприйнятною перереєстрацію підприємств у самопроголошених "ДНР"/"ЛНР" і сплату їм податків.

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