Обстріл Авдіївки бойовиками припинився, загиблих немає

Обстріл м. Авдіївки Донецької області з боку незаконних збройних формувань припинився приблизно о 17:40 в четвер, повідомив прес-офіцер штабу АТО Леонід Матюхін.

"На цю хвилину обстріли припинилися. Вже приблизно п'ять хвилин обстрілу немає", - сказав Л.Матюхін в ефірі телеканалу "112.Україна" в четвер.

За його словами, загиблих у місті внаслідок обстрілу немає, хоча обстріл вівся "безпосередньо по населеному пункту", тобто його житлових кварталах. "Якимсь дивом немає загиблих. Хоча зараз ще рано говорити, але, сподіваюся, сьогодні загиблих не буде", - сказав спікер штабу АТО.

Л.Матюхін також розповів, що кілька житлових будинків у місті "прошиті наскрізь", ймовірно бронебійними снарядами.

Раніше голова Донецької військово-цивільної адміністрації Павло Жебрівський розповів, що бойовики випустили по Авдіївці близько 20 снарядів, за попередньою інформацією, з танків.

Один зі снарядів влучив у квартиру на п’ятому поверсі багатоповерхівки на вул. Гагаріна, проте, на щастя, в ній ніхто не проживав. Один зі снарядів потрапив у дерево біля будинку на вул. Менделєєва, осколками вибило вікна в трьох під'їздах будинку. "На щастя, нікого з жителів не зачепило", - розповів голова обладміністрації.

Крім того, на вул. Молодіжній снаряд пошкодив дах п'ятиповерхового будинку, повідомив П.Жебрівський. Під обстрілами також опинилися околиці міста.