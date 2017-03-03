Усіх гірників шахти "Степова" піднято на поверхню

Усіх гірників шахти № 10 "Степова" ВАТ "Львіввугілля", що перебували під час вибуху під землею, піднято на поверхню, повідомили в Державній службі з надзвичайних ситуацій.

"На шахті працювали 172 гірники, на аварійній ділянці – 34 гірники, з яких восьмеро загинули, а шістьох із травмами піднято на поверхню. Станом на 21:00 усіх гірників піднято на поверхню", - йдеться в повідомленні на сайті відомства в п'ятницю вранці.

Усього для проведення рятувальних робіт було притягнено 105 осіб і 23 одиниці техніки. Від Львівсько-Волинського воєнізованого гірничорятувального загону – 7 одиниць техніки і 54 особи, від ДСНС – 8 одиниць техніки і 32 особи, психологи та пересувний пункт.

Станом на 07:00 3 березня в опікове відділення 8-ї клінічної лікарні м. Львова з травмами й опіками різного ступеня тяжкості госпіталізовано 20 осіб, з яких дві – у тяжкому стані.