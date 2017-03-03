Діями Насірова завдано збитків держбюджету на близько 2 млрд грн, прокуратура клопотатиме про відсторонення

Слідство вважає, що діями голови Державної фіскальної служби (ДФС) України Романа Насірова завдано збитків державному бюджету на суму близько 2 млрд грн, прокуратура клопотатиме про відсторонення його від посади, повідомив керівник Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП) Назар Холодницький.

"Слідство вважає, що діями Романа Насірова завдано збитків державному бюджету на близько 2 млрд грн. Наразі прокурори доручили підготувати детективам клопотання про обрання запобіжного заходу стосовно голови ДФС Насірова, а також про відсторонення його від посади", - сказав Н.Холодницький в ефірі телеканалу "112.Україна" у п'ятницю.

Він зазначив, що за версією слідства, голова ДФС Р. Насіров, діючи в інтересах народного депутата Олександра Онищенка в рамках "газової справи" безпідставно давав розстрочку зі сплати податкових зобов'язань низці підприємств.

Крім того, Н.Холодницький зазначив, що САП з'ясовуватиме всі обставини вручення Р. Насірову повідомлення про підозру напередодні ввечері, як лікарі лікарні "Феофанія", де перебував голова ДФС, не пропустили до нього представників Спеціалізованої прокуратури.

"Прокурора антикорупційної прокуратури так і не пропустили до Романа Насірова. Повідомлення про підозру йому оголошував старший детектив (НАБУ – ІФ)... Я зараз чекаю інформацію детективів щодо встановлення всіх обставина. Я бачив в інтернеті, що є різні твердження, що він був без свідомості, зараз ми цю інформацію перевіряємо", - сказав керівник САП.

У заяві Спеціалізованої антикорупційної прокуратури, яку в п'ятницю поширила прес-служба САП, Н.Холодницький зазначив, що оперативним шляхом слідства стало відомо про можливий виїзд підозрюваного за кордон, а також про ймовірність знищення доказів. "Тому прокурор вчора прийняв рішення про проведення низки невідкладних процесуальних дій. Щойно почалися слідчі дії вчора вдень, голова Державної фіскальної служби миттєво опинився на лікуванні у "Феофанії".

Н.Холодницький наголосив, що оголошення Р. Насірову підозри ще не означає звинувачення, на це у НАБУ є два місяці в рамках досудового розслідування.

Прес-служба САП поінформувала, що ввечері 2 березня 2017 року детективи НАБУ у виконання доручення прокурора Спеціалізованої антикорупційної прокуратури вручили повідомлення про підозру голові Державної фіскальної служби України Роману Насірову. Він підозрюється у скоєнні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 364 Кримінального кодексу України (зловживання службовим становищем, що спричинило тяжкі наслідки).

Слідство вважає, що голова Державної фіскальної служби України Роман Насіров протягом 2015 - 2016 років, діючи в інтересах народного депутата України Олександра Онищенка, надав керівникам регіональних і територіальних органів ДФС незаконну вказівку приймати безпідставні рішення про розстрочення податкового боргу ТОВ "Фірма "Хас", ТОВ "Карпатнадраінвест", ТОВ "Надра Геоцентр". Протягом зазначеного періоду Р. Насіров самостійно прийняв незаконні рішення про розстрочення грошових зобов'язань зазначених підприємств, які не мали на це законних підстав і не надали належних для цього документів. Ці рішення були прийняті ним з порушенням визначеної законом процедури, а саме за відсутності належного обґрунтування і законних підстав.