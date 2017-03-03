Асоціація скрапленого газу вважає неприпустимими заяви про зв'язки її членів з Курченком

Українська асоціація скрапленого газу (УАПГ) вважає необґрунтованими і неприпустимими заяви про співпрацю її членів з олігархом-втікачем Сергієм Курченком.

Про це повідомляється в оприлюдненому УАСГ листі на адресу глави Адміністрації президента України Ігоря Райніна.

"При владі Януковича, УАЗГ була зарахована до переліку головних ворогів сумнозвісного С. Курченка. Конфліктні відносини з паном Курченком призвели до зупинки цистерн з газом компаній-членів УАЗГ на митниці з надуманих причин. Протягом двох років змушено простоювали понад 600 цистерн одночасно, що вимірювалося штрафами в мільйони доларів ... За таких умов стверджувати сьогодні, що учасники асоціації мають справу з компаніями Курченка не лише не правдиво, але і прикро, і не допустимо!", - наголшується в листі.

В УАЗГ зазначили, що вважають себе драйвером реформ, учасником будівництва прозорого ринку скрапленого газу.

Раніше І. Райнін в інтерв'ю висловив думку, що СБУ обстоює національні інтереси, затримуючи партії скрапленого газу більшості імпортерів. На його думку, це обумовлено тим, що такі компанії співпрацюють зі структурами С. Курченка.