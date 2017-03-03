Насалик ініціюватиме заборону на імпорт вугілля антрацитної групи з РФ

Міністр енергетики та вугільної промисловості України Ігор Насалик ініціюватиме заборону на ввезення енергетичного вугілля з Російської Федерації.

"Я вноситиму на засідані Кабінету Міністрів розпорядження про те, щоб жодного енергетичного вугілля не було з території Росії. Мається на увазі антрацитної групи", - сказав він журналістам перед початком засідання Кабінету Міністрів у п'ятницю.

За його словами, є інформація, що окупаційною владою розглядається схема, згідно з якою вугілля з непідконтрольної Києву території Донбасу направлятимуть до Ростовської області Російської Федерації, збагачене знову направляли до України, але воно вже буде вдвічі дорожче.

"Але принципово, щоб ми цього не зробили. Розпорядження буде вноситися", - сказав міністр.