Обстрілявши БПЛА СММ ОБСЄ, бойовики зірвали відновлювальні роботи на Донецькій фільтрувальній станції

Незаконні збройні формування ОРДО зірвали відновлювальні роботи на Донецькій фільтрувальній станції, обстрілявши безпілотний літальний апарат (БПЛА) спеціальної моніторингової місії (СММ) ОБСЄ і тим самим порушивши досягнуті домовленості, повідомляє прес-центр штабу АТО в п'ятницю вдень.

"Сьогодні для обстеження цього важливого об'єкта СММ ОБСЄ було здійснено запуск БПЛА. При цьому Збройні сили України отримали відповідні повідомлення та вказівки, доведені до всіх органів управління та військ, розміщених уздовж лінії розмежування. Режим припинення вогню з боку української сторони дотримувався абсолютно, але о 08:46 БПЛА СММ було втрачено внаслідок обстрілу з боку незаконних збройних формувань ОРДО", - йдеться в повідомленні прес-центру, оприлюдненому на сторінці у Facebook.

У повідомленні також зазначено, що нині роботи призупинено, проводиться розслідування. У разі встановлення режиму тиші в районі проведення робіт у другій половині дня буде здійснено ще одну спробу відновити роботи на Донецькій фільтрувальній станції.

"Слід зазначити, що за останній тиждень ця вже друга агресивна дія з боку незаконних збройних формувань ОРДО стосовно представників СММ ОБСЄ, які здійснювали запуски БПЛА. Це переконливо свідчить про наполегливі дії супротивника нейтралізувати можливості місії для виявлення реальних фактів порушення Мінських домовленостей", - йдеться в повідомленні.