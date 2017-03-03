Кабмін створив комісію для перевірки дотримання безпеки на шахтах і комісію для розслідування аварії на шахті "Степова"

Кабінет Міністрів України створив державну комісію для перевірки всіх вуглевидобувних підприємств країни щодо забезпечення засобами безпеки та дотримання норм безпеки виробництва, а також комісію для розслідування аварії на шахті "Степова" у Львівській області.

Як передає кореспондент агентства "Інтерфакс-Україна", відповідне рішення було прийнято на засіданні уряду в п'ятницю.

"Буде створено комісію для перевірки безпеки на всіх шахтах країни", - сказав прем'єр-міністр України Володимир Гройсман на засіданні.

За його словами, главою комісії стане віце-прем'єр-міністр Володимир Кістіон, який сформує її остаточний склад.

Крім того, уряд створив комісію для розслідування аварії на шахті "Степова" на чолі з міністром енергетики та вугільної промисловості Ігорем Насаликом.

Як повідомлялося, 2 березня о 12:46 в с. Глухові Сокальського району Львівської області на шахті №10 "Степова" ВАТ "Львіввугілля" внаслідок вибуху сталося обрушення гірської породи. На шахті працювали 172 гірники, восьмеро загинули.