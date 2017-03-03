Події

13:27 03.03.2017

Кабмін виділив по 500 тис. грн допомоги сім'ям загиблих і по 75 тис. грн постраждалим гірникам шахти "Степова"

Кабінет Міністрів України виділив по 500 тис. грн допомоги сім'ям загиблих і по 75 тис. грн постраждалим від вибуху й обрушення породи гірникам шахти "Степова" у Львівській області.

Як передає кореспондент агентства "Інтерфакс-Україна", відповідне рішення було прийнято на засіданні уряду в п'ятницю.

"Уряд виділить по 500 тис. грн сім'ям загиблих", - повідомив прем'єр-міністр України Володимир Гройсман на засіданні.

Перший заступник міністра економічного розвитку і торгівлі України Максим Нефьодов зазначив, що постраждалим гірникам буде виплачено по 75 тис. грн.

Загалом на це Львівській обласній державній адміністрації з резервного фонду державного бюджету буде виділено 5,05 млн грн.

Як повідомлялося, 2 березня о 12:46 в с. Глухові Сокальського району Львівської області на шахті №10 "Степова" ВАТ "Львіввугілля" внаслідок вибуху сталося обрушення гірської породи. На шахті працювали 172 гірники, восьмеро загинули.

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