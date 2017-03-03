Події

13:29 03.03.2017

Ярославський зацікавлений у придбанні лише контрольного пакета "Турбоатома"

Український бізнесмен, президент групи DCH Олександр Ярославський зацікавлений у придбанні контрольного пакета акцій "Турбоатома" (Харків).

"Я братиму участь у відкритому конкурсі з продажу контрольного пакета акцій "Турбоатома" - ІФ)... Звичайно. А інакше хто відповідатиме? Тобто де загальне, там і голодуха, ви ж знаєте, як говорять", сказав О. Ярославський журналістам у п'ятницю.

Він повідомив також: якщо на продаж буде виставлено пакет 20%, він у конкурсі участі не братиме.

"20 - ні. Я люблю сам. Якщо я взявся, я маю відповідати", - сказав О. Ярославський.

Як повідомлялося, 24 лютого прем'єр-міністр Володимир Гройсман заявив, що виступає проти повної приватизації ПАТ "Турбоатом" (Харків), але допускає продаж частини акцій належного державі контрольного пакета в 75,224%.

"Але якщо ми за публічного часткового продажу пакета акцій при контролі держави можемо залучити світових виробників цієї продукції, я вважаю, що це абсолютно нормально", - додав В. Гройсман.

За його словами, в партнерстві зі світовими лідерами галузі "Турбоатом" отримає можливість вийти на глобальний ринок. Глава уряду зазначив, що в Україні є 3,5 тис. підприємств державної форми власності, і держава є поганим менеджером.

Глава ФДМ Ігор Білоус в інтерв'ю тижневику "Бізнес" на початку цього тижня повідомив, що розглядається варіант укрупнення "Турбоатома" шляхом передання йому комплексу з виробництва генераторів "Електроважмашу" (Харків), щоб створити підприємство, яке на рівних могло б конкурувати з такими світовими лідерами як Alstom і Siemens.

"Якщо "Турбоатом" продаватимуть як є, і Alstom, Siemens, "не мигнувши, заплатять за нього $500 млн і фактично зупинять завод", – вважає І. Білоус.

Глава ФДМ виступив за те, щоб для початку додатково "упакувати" завод та підвищити його капіталізацію, потім розмістити 25% його акцій на біржі, наприклад, Варшавській. "У кінцевому підсумку, за державою можна залишити блокувальний пакет, а інші акції "розсіяти" між різними власниками", – сказав він.

"Турбоатом" - єдиний в Україні виробник турбінного устаткування для гідро-, теплових і атомних електростанцій. Географія поставок підприємства охоплює 45 країн Європи, Азії, Америки та Африки.

У січні-вересні 2016 року підприємство скоротило чистий прибуток в 2,2 рази до аналогічного періоду 2015 року - до 587,37 млн грн, його чистий дохід знизився на 39,2% - до 1 млрд 263,4 млн грн.

Корпорація Glencore International AG спільно з групою DCH Олександра Ярославського заявила про плани участі в конкурсі з приватизації "Турбоатому" в разі його оголошення, про що повідомили президенту України Петру Порошенку в рамках Всесвітнього економічного форуму в Давосі 18 січня цього року.

Водночас понад 16% акцій "Турбоатома" володіють венчурні інвестфонди під управлінням КУА "Сварог Ессет Менеджмент", пов'язаної з підприємцем Костянтином Григоришиним.

ВАЖЛИВЕ

Порошенко: Влада не допустить дестабілізації в країні

Порошенко визначає завдання відновити кредитування українського виробника

Насірова офіційно затримано, біля його палати чергують правоохоронці – НАБУ

Рада ЄС подовжила санкції стосовно Януковича та ряду колишніх українських чиновників

Кабмін усунув голову ДФС Насірова від виконання обов'язків на час слідства

ОСТАННЄ

Порошенко пообіцяв ХТЗ допомогти вийти на нові ринки збуту

Екс-керівникові Держуправління справами Тарасюку повідомлено про підозру у справі заволодіння "Межигір'ям" – Луценко

Нацрада з телерадіомовлення не продовжила київську ліцензію "Радио Вести"

У центрі Києва відбулася акція захисту прав працівників секс-індустрії

"Укрзалізниця" в січні-2017 збільшила дохід на чверть - Балчун

РЕКЛАМА

SOCIAL

РЕКЛАМА
Інтерфакс-Україна
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Loading...
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
ПОГОДА
изучение английского
price.ua
Квартиры в Вишневом
РЕКЛАМА