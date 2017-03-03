Ярославський зацікавлений у придбанні лише контрольного пакета "Турбоатома"

Український бізнесмен, президент групи DCH Олександр Ярославський зацікавлений у придбанні контрольного пакета акцій "Турбоатома" (Харків).

"Я братиму участь у відкритому конкурсі з продажу контрольного пакета акцій "Турбоатома" - ІФ)... Звичайно. А інакше хто відповідатиме? Тобто де загальне, там і голодуха, ви ж знаєте, як говорять", сказав О. Ярославський журналістам у п'ятницю.

Він повідомив також: якщо на продаж буде виставлено пакет 20%, він у конкурсі участі не братиме.

"20 - ні. Я люблю сам. Якщо я взявся, я маю відповідати", - сказав О. Ярославський.

Як повідомлялося, 24 лютого прем'єр-міністр Володимир Гройсман заявив, що виступає проти повної приватизації ПАТ "Турбоатом" (Харків), але допускає продаж частини акцій належного державі контрольного пакета в 75,224%.

"Але якщо ми за публічного часткового продажу пакета акцій при контролі держави можемо залучити світових виробників цієї продукції, я вважаю, що це абсолютно нормально", - додав В. Гройсман.

За його словами, в партнерстві зі світовими лідерами галузі "Турбоатом" отримає можливість вийти на глобальний ринок. Глава уряду зазначив, що в Україні є 3,5 тис. підприємств державної форми власності, і держава є поганим менеджером.

Глава ФДМ Ігор Білоус в інтерв'ю тижневику "Бізнес" на початку цього тижня повідомив, що розглядається варіант укрупнення "Турбоатома" шляхом передання йому комплексу з виробництва генераторів "Електроважмашу" (Харків), щоб створити підприємство, яке на рівних могло б конкурувати з такими світовими лідерами як Alstom і Siemens.

"Якщо "Турбоатом" продаватимуть як є, і Alstom, Siemens, "не мигнувши, заплатять за нього $500 млн і фактично зупинять завод", – вважає І. Білоус.

Глава ФДМ виступив за те, щоб для початку додатково "упакувати" завод та підвищити його капіталізацію, потім розмістити 25% його акцій на біржі, наприклад, Варшавській. "У кінцевому підсумку, за державою можна залишити блокувальний пакет, а інші акції "розсіяти" між різними власниками", – сказав він.

"Турбоатом" - єдиний в Україні виробник турбінного устаткування для гідро-, теплових і атомних електростанцій. Географія поставок підприємства охоплює 45 країн Європи, Азії, Америки та Африки.

У січні-вересні 2016 року підприємство скоротило чистий прибуток в 2,2 рази до аналогічного періоду 2015 року - до 587,37 млн грн, його чистий дохід знизився на 39,2% - до 1 млрд 263,4 млн грн.

Корпорація Glencore International AG спільно з групою DCH Олександра Ярославського заявила про плани участі в конкурсі з приватизації "Турбоатому" в разі його оголошення, про що повідомили президенту України Петру Порошенку в рамках Всесвітнього економічного форуму в Давосі 18 січня цього року.

Водночас понад 16% акцій "Турбоатома" володіють венчурні інвестфонди під управлінням КУА "Сварог Ессет Менеджмент", пов'язаної з підприємцем Костянтином Григоришиним.