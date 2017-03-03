"Укрзалізниця" в січні-2017 збільшила дохід на чверть - Балчун

ПАТ "Укрзалізниця", за оперативними даними, в січні 2017 року отримала 6,3 млрд грн доходу, що на 26% більше, ніж у січні 2016 року.

"Як результат діяльність "Укрзалізниці" в січні поточного року була прибутковою. За січень перевезено 28,3 млн тонн вантажів, це вище січневих показників минулого року на 25%. При цьому транзитні перевезення вантажів зросли на 23%", - написав на своїй сторінці у мережі Facebook голова компанії Войцех Балчун.

За його словами, послугами залізниць скористалися 14,4 млн пасажирів, що на 6% перевищує звітні дані січня-2016.

"Укрзалізниця", згідно з законодавством, своєчасно сплачує податки й обов'язкові платежі до бюджету і державних цільових фондів. За січень 2017 року сплачено 904,1 млн грн", - повідомив В. Балчун.