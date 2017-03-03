Події

14:45 03.03.2017

Екс-керівникові Держуправління справами Тарасюку повідомлено про підозру у справі заволодіння "Межигір'ям" – Луценко

У кримінальному провадженні за фактом заволодіння колишнім президентом України Віктором Януковичем державним комплексом відпочинку "Пуща-Водиця" урочища "Межигір'я" повідомлено про підозру екс-керівникові Державного управління справами Ігорю Тарасюку, повідомив генеральний прокурор України Юрій Луценко.

"02.03.2017 р. у цьому кримінальному провадженні повідомлено про підозру екс-керівникові Державного управління справами І. Тарасюку", - повідомив Ю. Луценко на своїй сторінці у Facebook у п'ятницю.

У ході досудового розслідування за місцем його проживання проведено обшук, під час якого виявлено та вилучено документи, 1 млн євро, золото й інші речі, які мають значення для слідства.

"Сьогодні І. Тарасюку буде обрано запобіжний захід", - повідомив Ю. Луценко.

Генпрокурор нагадав, що Управлінням Генпрокуратури з розслідування злочинів, вчинених злочинними організаціями, здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні за підозрою екс-президента України В. Януковича, його сина Олександра, екс-глави Міненерговугілля Едуарда Ставицького й інших осіб за фактами створення та діяльності злочинної організації та заволодіння в її складі державним майном - комплексом відпочинку "Пуща-Водиця" урочища "Межигір'я" загальною вартістю 540 млн грн.

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