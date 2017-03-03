Події

14:52 03.03.2017

Порошенко пообіцяв ХТЗ допомогти вийти на нові ринки збуту

Президент України Петро Порошенко заявив про готовність допомогти Харківському тракторному заводу (ХТЗ) у пошуку нових ринків збуту і реструктуризації бюджетної заборгованості.

"Це дорога в обидва кінці. Ми зі свого боку допомагаємо знаходити нові ринки, визначити і реструктуризувати бюджетну заборгованість та погасити її, якщо є необхідність у цьому. Ми, зі свого боку, робимо все, щоб повернути якісну продукцію на український ринок, а інвестор має повернутися обличчям до людей, що він і робить", - сказав П.Порошенко, виступаючи на ХТЗ у п'ятницю вдень.

Він зазначив, що поспілкувався з робітниками, і вони підтвердили, що інвестор - президент компанії DCH Олександр Ярославський - повністю виплатив їм борги із зарплати.

"Я пройшовся зараз по конвеєру, поговорив із працівниками. Усі сказали: заборгованості із заробітної плати немає. Більше того, виплачено вже аванс", - сказав П.Порошенко.

"Єдине, я запитував, яка заробітна плата, але не всі відповідали. Але поки що ще вона дещо скромна. Але ми домовилися, є президентське доручення — до кінця року має зрости вдвічі", — додав президент.

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