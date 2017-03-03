У Штабі блокади торгівлі з Донбасом заявляють про підготовку силового розгону її учасників

У штабі блокади торгівлі з окупованою територією Донбасу мають інформацію про підготовку операції щодо силового розгону її учасників, але сподіваються, що Національна гвардія та інші силові структури не підуть на такий сценарій.

"Ми очікуємо можливих силових дій із боку Національної гвардії. У нас є інформація, що підрозділи Нацгвардії висуваються у напрямку наших редутів", - сказав представник штабу блокади, другий командир батальйону "Донбас" Анатолій Виногродський на прес-конференції в Києві в п'ятницю.

При цьому він зазначив, що події можуть розвиватися таким чином, що до блокпостів під виглядом місцевих жителів буде привезено автобуси з "тітушками", які намагатимуться перешкоджати блокаді, а вже у разі виникнення протистоянь буде задіяно правоохоронців.

Водночас А.Виногродський сподівається, що Національна гвардія, в лавах якої служить багато колишніх учасників добровольчих батальйонів і АТО на Донбасі, не підуть на такий сценарій розвитку подій.

Представник штабу блокади зазначив, що на сьогодні активісти блокують три залізничні лінії, наразі ще працює лінія Щастя-Валуйки в Луганській області, яку також найближчим часом може бути заблоковано. Ще два редути блокади встановлено на автомобільних дорогах, найближчим часом у планах активістів - можливе блокування всіх автомобільних переходів на лінії розмежування.

А.Виногродський також повідомив агентству "Інтерфакс-Україна", що нині у блокаді задіяні загалом близько 1,5 тис. людей. Але вони блокують не всі одночасно, а в чотири зміни.