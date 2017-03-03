Уряд Франції виділить Львову грант в EUR650 тис. на проект щодо закриття та рекультивації Грибовицького звалища

Уряд Франції виділить Львову грант у EUR650 тис. на проектну документацію щодо закриття та рекультивації Грибовицького звалища, заявив міський голова Львова Андрій Садовий.

"Французький урядовий комітет ухвалив рішення про надання гранта в розмірі EUR650 тис. на повний пакет проектної документації щодо закриття та рекультивації Грибовицького звалища", - сказав мер у п'ятницю у відеозверненні.

За словами А.Садового, всі роботи виконає французька компанія "Ежіс", що має досвід розробки проекту рекультивації та нагляду за роботами на одному з найбільших полігонів твердих побутових відходів у Марселі.

Водночас мер Львова заявив, що досі немає фінального підтвердження з боку Мінрегіонбуду щодо затвердження кредитного договору Європейським інвестиційним банком на будівництво нового комплексу з переробки відходів для Львова.

"Цей договір дав би нам змогу негайно почати роботи з будівництва нового комплексу. Жодних інших причин для такого саботажу, як свідоме перешкоджання реалізації проекту, я не бачу" - сказав А.Садовый.

Він також повідомив, що останнім часом мерія фіксує відновлення практики блокування вивезення відходів зі Львова.

"На сьогодні 18 машин, які везли відходи зі Львова на інші полігони, були затримані та заарештовані. Не брались до уваги ані офіційні угоди, ані офіційні документи на перевезення" - сказав А.Садовий.

На початку лютого на Грибовицькому звалищі розпочалися невідкладні роботи зі стабілізації тіла звалища, де виникла загроза нового зсуву.

Наприкінці січня за розпорядженням уряду Львову передали ділянку в Яворівському районі для будівництва нового полігону та комплексу з переробки відходів, але Львів відмовився від ділянки після того, як робоча група дійшла висновку, що зазначена ділянка не придатна для будівництва полігону та комплексу з переробки ТПВ.

29 травня 2016 року на Грибовицькому звалищі сталася пожежа, під час гасіння якої 30 травня загинули три пожежники і зник безвісти працівник комунального підприємства "Збиранка".