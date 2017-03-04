Події

10:07 04.03.2017

У Волновасі від вибуху гранати загинув чоловік

Унаслідок вибуху на вул. Центральній у м. Волноваха загинув 60-річний чоловік, повідомляє прес-служба Волноваського відділу поліції Донецької області.

"Встановлено, що внаслідок вибуху помер 60-річний чоловік. Ним виявився виконувач обов'язків керівника Приазовської геологорозвідувальної експедиції... На місці події правоохоронці знайшли фрагменти гранати РГД-5. Обставини події встановлюються", - йдеться в повідомленні на сайті поліції Донецької області.

Зазначений факт внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 2 ст. 115 Кримінального кодексу України з позначкою "нещасний випадок".

Триває перевірка обставин події.

ВАЖЛИВЕ

Три станції київського метро буде закрито для входу у зв'язку з футбольним матчем

Бойовики за добу здійснили 115 обстрілів сил АТО, двоє українських військовослужбовців поранені, - штаб

Штаб АТО зафіксував 62 обстріли в п'ятницю

Україна припинить контакти із захопленими бойовиками підприємствами

Порошенко про Насірова: НАБУ - незалежний орган, справу має бути доведено до кінця

ОСТАННЄ

СБУ затримала бойовика "ДНР" у Дніпрі

Порошенко: Українська наука потребує глибокого реформування

Бойовики вдруге обстріляли будівлю з відеокамерою СММ ОБСЄ та постом української сторони СЦКК

МЕРТ пропонує реєструвати платників ПДВ в електронному режимі

Уряд Франції виділить Львову грант в EUR650 тис. на проект щодо закриття та рекультивації Грибовицького звалища

РЕКЛАМА

SOCIAL

РЕКЛАМА
Інтерфакс-Україна
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Loading...
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
ПОГОДА
изучение английского
3D-принтеры
Квартиры в Вишневом
РЕКЛАМА