У Волновасі від вибуху гранати загинув чоловік

Унаслідок вибуху на вул. Центральній у м. Волноваха загинув 60-річний чоловік, повідомляє прес-служба Волноваського відділу поліції Донецької області.

"Встановлено, що внаслідок вибуху помер 60-річний чоловік. Ним виявився виконувач обов'язків керівника Приазовської геологорозвідувальної експедиції... На місці події правоохоронці знайшли фрагменти гранати РГД-5. Обставини події встановлюються", - йдеться в повідомленні на сайті поліції Донецької області.

Зазначений факт внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 2 ст. 115 Кримінального кодексу України з позначкою "нещасний випадок".

Триває перевірка обставин події.