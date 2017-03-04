Насірова вивезли з лікарні "Феофанія"

Відстороненого від посади на період розслідування голову Державної фіскальної служби України (ДФС) Романа Насірова в супроводі працівників Національного антикорупційного бюро України вивезли в кареті "швидкої допомоги" з лікарні "Феофанія".

Адвокат Р.Насірова Олександр Мірошник і його родичі заявили журналістам, що їм не відомо, куди його вивезли.

Тесть Р.Насірова зазначив, що його зять вранці написав на своїй сторінці у "Фейсбуці" про готовність до дискусій в суді "через кілька днів".

"Сьогодні я з ним поговорив, він в нормальному стані. Дух хороший загалом... Йому ввели медикаментозний наркоз, снодійне для МРТ. Тобто він заснув", - сказав він.

За словами тестя, після цього до Р.Насірова зайшли детективи НАБУ. "Куди його повезли - я не знаю", - додав він.

Дружина Катерина зазначила, що Р.Насірова вивезли без виписки: "Без якої-небудь документації, вивезли в невідомому напрямку".

У прес-службі НАБУ сказали агентству "Інтерфакс-Україна", що не мають інформації про те, куди відвезли Р.Насірова.

Як повідомлялося, детективи НАБУ 2 березня, ввечері оголосили про підозру у вчиненні злочину голові ДФС Р.Насірову і провели його затримання в лікарні "Феофанія". Його підозрюють у скоєнні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 364 (зловживання службовим становищем, що спричинило тяжкі наслідки) Кримінального кодексу України.

3 березня Кабінет Міністрів відсторонив від посади голову Державної фіскальної служби Р.Насірова, поклавши обов'язки глави відомства на в.о. заступника голови ДФС Мирослава Продана.

Напередодні директор Національного антикорупційного бюро України (НАБУ) Артем Ситник повідомив, що після перевірки медичної документації про стан Р.Насірова, буде прийнято рішення про його доставку до суду для обрання запобіжного заходу або в ізолятор тимчасового утримання.

Він також зазначив, що позиція Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП), зокрема, її керівника Назара Холодницького – клопотати про обрання Р.Насірову запобіжного заходу у вигляді утримання під вартою.

За словами директора НАБУ, суть обвинувачення полягає в тому, що фірмам, бенефіціаром яких є нардеп Олександр Онищенко, протягом тривалого проміжку часу безпідставно, всупереч вимогам закону, надавалися відстрочки з оплати платежів у бюджет.