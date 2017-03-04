Події

11:00 04.03.2017

Насірова вивезли з лікарні "Феофанія"

Відстороненого від посади на період розслідування голову Державної фіскальної служби України (ДФС) Романа Насірова в супроводі працівників Національного антикорупційного бюро України вивезли в кареті "швидкої допомоги" з лікарні "Феофанія".

Адвокат Р.Насірова Олександр Мірошник і його родичі заявили журналістам, що їм не відомо, куди його вивезли.

Тесть Р.Насірова зазначив, що його зять вранці написав на своїй сторінці у "Фейсбуці" про готовність до дискусій в суді "через кілька днів".

"Сьогодні я з ним поговорив, він в нормальному стані. Дух хороший загалом... Йому ввели медикаментозний наркоз, снодійне для МРТ. Тобто він заснув", - сказав він.

За словами тестя, після цього до Р.Насірова зайшли детективи НАБУ. "Куди його повезли - я не знаю", - додав він.

Дружина Катерина зазначила, що Р.Насірова вивезли без виписки: "Без якої-небудь документації, вивезли в невідомому напрямку".

У прес-службі НАБУ сказали агентству "Інтерфакс-Україна", що не мають інформації про те, куди відвезли Р.Насірова.

Як повідомлялося, детективи НАБУ 2 березня, ввечері оголосили про підозру у вчиненні злочину голові ДФС Р.Насірову і провели його затримання в лікарні "Феофанія". Його підозрюють у скоєнні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 364 (зловживання службовим становищем, що спричинило тяжкі наслідки) Кримінального кодексу України.

3 березня Кабінет Міністрів відсторонив від посади голову Державної фіскальної служби Р.Насірова, поклавши обов'язки глави відомства на в.о. заступника голови ДФС Мирослава Продана.

Напередодні директор Національного антикорупційного бюро України (НАБУ) Артем Ситник повідомив, що після перевірки медичної документації про стан Р.Насірова, буде прийнято рішення про його доставку до суду для обрання запобіжного заходу або в ізолятор тимчасового утримання.

Він також зазначив, що позиція Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП), зокрема, її керівника Назара Холодницького – клопотати про обрання Р.Насірову запобіжного заходу у вигляді утримання під вартою.

За словами директора НАБУ, суть обвинувачення полягає в тому, що фірмам, бенефіціаром яких є нардеп Олександр Онищенко, протягом тривалого проміжку часу безпідставно, всупереч вимогам закону, надавалися відстрочки з оплати платежів у бюджет.

ВАЖЛИВЕ

Насірова перевезли в інший медзаклад

Три станції київського метро буде закрито для входу у зв'язку з футбольним матчем

Бойовики за добу здійснили 115 обстрілів сил АТО, двоє українських військовослужбовців поранені, - штаб

Штаб АТО зафіксував 62 обстріли в п'ятницю

Україна припинить контакти із захопленими бойовиками підприємствами

ОСТАННЄ

Українці до 8 березня шукають в Інтернеті привітання танкістці і подарунок свекрусі, у якої все є

У Волновасі від вибуху гранати загинув чоловік

СБУ затримала бойовика "ДНР" у Дніпрі

Порошенко: Українська наука потребує глибокого реформування

Бойовики вдруге обстріляли будівлю з відеокамерою СММ ОБСЄ та постом української сторони СЦКК

РЕКЛАМА

SOCIAL

РЕКЛАМА
Інтерфакс-Україна
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Loading...
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
ПОГОДА
изучение английского
http://price.ua/catalog796.html
Квартиры в Вишневом
РЕКЛАМА