Події

11:29 04.03.2017

Насірова перевезли в інший медзаклад

Голову Державної фіскальної служби України Романа Насірова транспортували в інший медичний заклад, повідомили в прес-службі Національного антикорупційного бюро України.

"Його перевезли в інший медичний заклад з метою підтвердження або спростування діагнозу. Залежно від висновків медиків буде ухвалено рішення про терміни і спосіб проведення (судового) засідання з обрання запобіжного заходу", - сказали агентству "Інтерфакс-Україна" у прес-службі НАБУ, наголосивши, що в будь-якому разі це засідання має відбутися не пізніше вечора неділі, 5 березня.

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