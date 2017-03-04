Насірова перевезли в інший медзаклад

Голову Державної фіскальної служби України Романа Насірова транспортували в інший медичний заклад, повідомили в прес-службі Національного антикорупційного бюро України.

"Його перевезли в інший медичний заклад з метою підтвердження або спростування діагнозу. Залежно від висновків медиків буде ухвалено рішення про терміни і спосіб проведення (судового) засідання з обрання запобіжного заходу", - сказали агентству "Інтерфакс-Україна" у прес-службі НАБУ, наголосивши, що в будь-якому разі це засідання має відбутися не пізніше вечора неділі, 5 березня.