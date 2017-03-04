Поліція знайшла вибухівку на Луганщині під мостом, де розташувалися учасники блокади, у "штабі блокади торгівлі" заявляють про провокації

Поліція виявила в Луганській області під мостом, де розташований намет учасників торгової блокади, вибухівку. У "штабі блокади торгівлі з окупантами" заявляють про провокації.

"Під однією з опор мосту, де стоїть намет активістів-блокадників, виявлено міни "МОН", гранати РГМ-5, близько двох кілограмів тротилу з необхідними пристроями для здійснення вибухів, димові шашки, патрони", - повідомляє в суботу відділ комунікації поліції Луганської області.

Наразі на місці, де розташовані намети, проводяться оперативно-слідчі дії, працюють експерти-криміналісти-вибухотехніки. Проводиться ретельне обстеження території.

У свою чергу в "штабі блокади торгівлі з окупантами" назвали те, що відбувається провокацією.

"Сьогодні вранці на редут "Богдан" прибула поліція Луганської області і повідомила про те, що їй надійшла заява, що нібито міст, під яким розташований редут, заміновано. Заява здалося дивною, оскільки прямо навпроти редуту щодоби стоїть "бобик" поліції Луганської області", - йдеться в повідомленні "штабу" на сторінці у "Фейсбуці".

Учасники блокади допустили поліцейських до огляду мосту. В кущах правоохоронці знайшли речовину, схожу на тротил, гранату РГД-5 і патрони, стверджують у "штабі", зазначивши, що "все було в розібраному стані, у вигляді "конструктора".

"Блокада торгівлі на крові триває", - заявили в "штабі блокади торгівлі з окупантами".