Порошенко уповноважив Реву на укладення угоди з ФРН про соцзабезпечення

Президент України Петро Порошенко підписав розпорядження, яким міністр соціальної політики Андрій Рева уповноважений на підписання Угоди між Україною і Федеративною республікою Німеччина про соціальне забезпечення.

"Уповноважити міністра соціальної політики України Реву Андрія Олексійовича на підписання Угоди між Україною і Федеративною республікою Німеччина про соціальне забезпечення", - йдеться в розпорядженні від 4 березня.

Водночас цей документ визнає таким, що втратило чинність розпорядження від 31 жовтня 2013 року, яким на підписання цієї угоди була уповноважена Наталія Королевська.