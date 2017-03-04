Події

17:28 04.03.2017

Порошенко уповноважив Реву на укладення угоди з ФРН про соцзабезпечення

Президент України Петро Порошенко підписав розпорядження, яким міністр соціальної політики Андрій Рева уповноважений на підписання Угоди між Україною і Федеративною республікою Німеччина про соціальне забезпечення.

"Уповноважити міністра соціальної політики України Реву Андрія Олексійовича на підписання Угоди між Україною і Федеративною республікою Німеччина про соціальне забезпечення", - йдеться в розпорядженні від 4 березня.

Водночас цей документ визнає таким, що втратило чинність розпорядження від 31 жовтня 2013 року, яким на підписання цієї угоди була уповноважена Наталія Королевська.

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