В Україну прийде невелике похолодання та дощі, але більшу частину території не зачепить

Найближчої доби, 6 березня, суху погоду на більшій частині України визначатиме область підвищеного тиску, і тільки західні області опиняться під впливом атмосферних фронтів, повідомляє Укргідрометцентр.

У західних областях у понеділок очікується невеликий дощ, на високогір'ї Карпат з мокрим снігом; на решті території - без опадів. Вітер південний, 7-12 м/с, місцями пориви 15-20 м/с.

Температура вночі очікується на рівні 0-5° тепла, на заході країни - до 8° тепла, у східних областях місцями 1-2° морозу; вдень 9-14° тепла, на високогір'ї Карпат вночі та вдень 0-2° тепла.

У Києві - без опадів; вітер південний, 7-12 м/с, місцями пориви 15-20 м/с; температура вночі 2-4° тепла, вдень 11-13° тепла.

За даними Центральної геофізичної обсерваторії, за весь період метеорологічних спостережень у Києві вдень 6 березня найвищу температуру було зафіксовано на позначці 17,4 градусів тепла у 1995 році, а найнижчу - вночі на позначці 16,7 градусів морозу в 1964 році.

У вівторок, 7 березня, на Правобережжі очікуються невеликі дощі, в Хмельницькій, Чернівецькій, Житомирській та Вінницькій областях помірні дощі, в Карпатах дощ, місцями з мокрим снігом. На решті територій - без опадів. Вітер східний, південно-східний, 7-12 м/с.

Температура вночі 0-6° тепла, вдень 8-14°, на високогір'ї Карпат вночі та вдень близько 0°.

У Києві 7 березня - невеликий дощ. Вітер східний, південно-східний, 7-12 м/с. Температура вночі 2-4° тепла, вдень 8-10°.